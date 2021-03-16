نوكيا تعتزم شطب نحو10 آلاف وظيفة

المصدر: إسبو - د ب أ

أعلنت شركة معدات الاتصالات الفنلندية "نوكيا" أنها تعتزم شطب ما يصل إلى عشرة آلاف وظيفة، في إطار خططها لخفض التكاليف على مدى العامين المقبلين.

وتعني خطط الشركة أن عدد موظفيها سيتراوح بين 80 ألفا و85 ألفا على مدى 18-24 شهرا، مقابل 90 ألفا اليوم.

وقالت نوكيا في بيان إن العدد الدقيق سيعتمد على تطورات السوق خلال العامين المقبلين.

وتتوقع الشركة أن تترواح تكلفة إعادة الهيكلة والرسوم المرتبطة بها بين 600 مليون يورو و 700 مليون يورو بحلول عام 2023.

كما تتوقع أن يتم تسجيل 50% من التكلفة في عام 2021 ، وحوالي 15% في عام 2022 ، وحوالي 35% في عام 2023.

وقالت الشركة إن مجموعات أعمالها ستقدم تحديثات مفصلة عن استراتيجياتها المستقبلية والتوقعات المالية بعد غد.

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