الدولار ينزل عن ذروة 3 أشهر ونصف

المصدر: لندن - رويترز







نزل الدولار عن أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر ونصف، اليوم الثلاثاء في ظل استقرار عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مما سمح بمكاسب للعملات عالية المخاطر مثل الجنيه الإسترليني والدولارين الأسترالي والنيوزيلندي.

وتراجع مؤشر قياس قوة الدولار مقابل سلة عملات أخرى 0.2 بالمئة في المعاملات المبكرة بلندن إلى 92.181، بعد أن بلغ أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر ونصف الشهر عند 92.506 خلال ساعات التداول الآسيوية.

وانخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 1.5350، مواصلا التراجع لليوم الثاني.

وصعد الدولار الأسترالي 0.7 بالمئة إلى 0.7695 دولار أمريكي، وتقدم نظيره النيوزيلندي 0.5 بالمئة مسجلا 0.7149 دولار أمريكي.

وارتفع اليورو 0.3 بالمئة إلى 1.18845 دولار، وزاد الإسترليني 0.5 بالمئة إلى 1.3886 دولار، مستفيدين من توقف مكاسب العملة الأمريكية.

الدولار مرتفع أكثر من اثنين بالمئة منذ بداية العام، في ظل ارتفاع عوائد السندات بفضل بيانات اقتصادية تبعث على التفاؤل وسياسة نقدية تيسيرية.

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