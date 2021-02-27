أستراليا ترفع الحظر عن طائرات «بوينغ 737 ماكس»

المصدر: سيدني - د.ب.أ

أعلنت هيئة سلامة الطيران المدني في أستراليا، أمس، رفع الحظر المؤقت المفروض على استخدام طائرات «بوينغ 737 ماكس».

وكانت الهيئة أوقفت تحليق هذا الطراز من طائرات «بوينغ» في الأجواء الأسترالية، في أعقاب حادثين مأساويين أسفرا عن مقتل 346 شخصاً. ووقع الحادث الأول في إندونيسيا في أكتوبر عام 2018، والثاني في إثيوبيا في مارس 2019. وسمح العديد من دول العالم لطائرات «بوينغ 737 ماكس» بالتحليق مجدداً في نوفمبر من العام الماضي في أعقاب قرارات حظر بسبب الحادثين.

ووقع الحادثان نتيجة عطل في جهاز الاستشعار بنظام التحكم في الطيران، والذي من شأنه أن يدفع مقدمة الطائرة إلى أسفل، حيث تبين أن الطيارين غير مدربين على كيفية إيقاف هذا النظام تلقائياً. وسيتضمن الإصدار الجديد من نظام التحكم في الطائرة، الحصول على البيانات من جهازي استشعار. ورفعت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية، والوكالة الأوروبية لسلامة الطيران، وآخرون، الحظر المفروض على استخدام طائرات «بوينغ 737 ماكس».

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