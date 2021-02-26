أستراليا ترفع الحظر عن طائرات "بوينغ 737 ماكس"

المصدر: سيدني - د ب أ

أعلنت هيئة سلامة الطيران المدني في أستراليا اليوم الجمعة رفع الحظر المؤقت المفروض على استخدام طائرات بوينغ 737 ماكس.

وكانت الهيئة أوقفت تحليق هذا الطراز من طائرات بوينغ في الأجواء الأسترالية في أعقاب حادثين مأساويين أسفرا عن مقتل 346 شخصا.

ووقع الحادث الأول في إندونيسيا في أكتوبر عام 2018، والثاني في إثيوبيا في مارس 2019.



وسمحت العديد من دول العالم لطائرات بوينغ ماكس 737 بالتحليق مجددا في نوفمبر من العام الماضي في أعقاب قرارات حظر بسبب الحادثين.

ووقع الحادثان نتيجة عطل في جهاز الاستشعار بنظام التحكم في الطيران والذي من شأنه أن يدفع مقدمة الطائرة إلى أسفل، حيث تبين أن الطيارين غير مدربين على كيفية إيقاف هذا النظام تلقائيا.



وسيتضمن الإصدار الجديد من نظام التحكم في الطائرة الحصول على البيانات من جهازي استشعار. ورفعت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية والوكالة الأوروبية لسلامة الطيران، وآخرون، الحظر المفروض على استخدام طائرات بيونغ ماكس 737.

وقال جرييم كروفورد، القائم بأعمال رئيس هيئة سلامة الطيران المدني الأسترالية ومدير قسم سلامة الطيران، في بيان: " قبلنا متطلبات العودة إلى الخدمة الشاملة التي حددتها إدارة الطيران الاتحادية للطائرة 737 ماكس وكلنا ثقة في أن الطائرة آمنة". ولا توجد شركات طيران أسترالية تقوم حاليًا بتشغيل طائرات بوينج 737 ماكس.

وقبل اندلاع جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19)، كانت شركة طيران "سيلك اير" السنغافورية، وشركة الخطوط الجوية "فيجي" هما فقط من يسير رحلات إلى أستراليا باستحدام هذا الطراز من بوينغ. وأوضح كروفورد أنه "مع استمرار تعطل السفر الجوي الدولي بسبب فيروس كورونا، لا يوجد حاليًا مؤشر على موعد استئناف الخطوط الجوية السنغافورية وخطوط فيجي الجوية رحلاتهما إلى أستراليا".

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