إيلون ماسك: "بتكوين" أفضل قليلا من حيازة النقد

المصدر: رويترز





قال إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لتسلا إن امتلاك بتكوين أفضل قليلا فحسب من حيازة النقد التقليدي، لكن هذا الفارق الطفيف يجعلها أصل أفضل لحيازته.

وأضاف ماسك في تغريدة: "لكن، حين يكون للعملة الإلزامية سعر فائدة حقيقي سلبي، فإن الأحمق فقط هو الذي لن يتطلع لمكان آخر. وتابع: "بتكوين تقريبا...مثل المال الإلزامي. الكلمة الأساسية هنا تقريبا‭‬.

كما دافع عن تحرك تسلا للاستثمار في بتكوين، قائلا إن "الاختلاف عن النقد جعلها مغامرة مناسبة للشركة المدرجة في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 لكي تحوز العملة المشفرة".

ودفع شراء تسلا 1.5 مليار دولار من بتكوين العملة المشفرة للارتفاع صوب ذروة قياسية هذا الأسبوع فوق 50 ألف دولار بينما دفع ترويج ماسك في الآونة الأخيرة لدوجكوين سعر العملة المشفرة للارتفاع.

وبلغ سعر عملة بتكوين الرقمية ذروة عند ما يزيد على 53 ألف دولار وتصعد في أحدث تعاملات 3.15% إلى 53 الفا و204 دولارات .

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