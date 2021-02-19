مصطلح في العناوين.. «الاستدامة»

المصدر: إعداد : سامح عوض الله

«الاستدامة»

تركز «الاستدامة» على تلبية احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها، ويتكون مفهوم الاستدامة من ثلاث ركائز هي: الاقتصادية، البيئية، والاجتماعية.

وغالباً ما تتعهد العلامات التجارية الكبرى بالاستدامة، لكن في معظم الأحيان يستغرق الأمر وقتاً طويلاً لتحقيق الأهداف، فهي تشجع الشركات على إيجاد إطار واضح للقرارات من حيث التأثير البيئي والاجتماعي والبشري على المدى الطويل، بدلاً من المكاسب قصيرة الأجل مثل الأرباح. وعلى نحو متزايد، أصدرت الشركات أهدافاً للاستدامة، مثل الالتزام بالتعبئة الخالية من النفايات بحلول عام معين، أو تقليل الانبعاثات بنسبة محددة.

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