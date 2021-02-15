سيارات "جاغوار" كهربائية اعتباراً من 2025.. ماذا عن "لاند روفر"

المصدر: لندن - أ ف ب

أعلنت شركة "جاغوار لاند روفر" البريطانية اليوم، أن سيارات "جاغوار" الفاخرة ستصبح كهربائية كليا اعتبارا من العام 2025، كاشفة عن استراتيجية جديدة مراعية للبيئة بهدف أن تصبح محايدة الكربون بحلول العام 2039.

وأشارت المجموعة التي تملكها شركة "تاتا موتورز" الهندية في بيان إلى أنها تريد "إعادة ابتكار نفسها" تحت قيادة مديرها العام الجديد تييري بولوريه، الرئيس التنفيذي السابق لشركة "رينو" الفرنسية.

ووعدت شركة "جاغوار لاند روفر" باستثمار 2.5 مليار جنيه إسترليني (2.8 مليار يورو) سنويا، جزء كبير منها في كهربة مركباتها.

وأوضحت الشركة "بحلول منتصف العقد، ستكون جاغوار أجرت نهضة لتبرز كعلامة تجارية كهربائية بحتة".

ومع ذلك، لم توضح الشركة مستقبل سياراتها من طراز "جاغوار إكس جيه" الفخمة، لكنها أشارت إلى أنها لا تخطط لطرح نسخة كهربائية منها في هذه المرحلة.

وفيما ستتحول "جاغوار" إلى كهربائية بالكامل، فإن "لاند روفر" لن تقوم بذلك، رغم أنها ستطلق ستة طرازات كهربائية بالكامل خلال السنوات الخمس المقبلة، أولها في العام 2024.

والهدف من ذلك هو أن تصبح كل طرازات "جاغوار" و"لاند روفر" كهربائية، 100% بحلول نهاية العقد.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news