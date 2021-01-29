«تويوتا» تصبح أكبر بائع سيارات في العالم خلال ‭ ‬ 2020

المصدر: إعداد : سامح عوض الله

أفادت وكالة رويترز بأن شركة «تويوتا موتور» اليابانية لصناعة السيارات تفوقت على نظيرتها الألمانية «فولكسفاجن» في مبيعات السيارات العام الماضي، مستعيدة مكانتها المحورية كأكبر بائع للسيارات في العالم للمرة الأولى خلال خمسة أعوام، إذ عصف تراجع الطلب بسبب جائحة فيروس «كورونا» بمنافستها الألمانية بشدة.

وأوضحت «تويوتا»، أمس، أن مبيعاتها على مستوى العالم، تراجعت 11.3% إلى تسعة ملايين و528 ألف سيارة خلال العام الماضي، مقارنة مع انخفاض 15.2% في مبيعات «فولكسفاجن» إلى تسعة ملايين و305 آلاف سيارة.

وعانت شركات صناعة السيارات بفعل إجراءات الإغلاق والعزل العام لمكافحة فيروس «كورونا» التي منعت المستهلكين من زيارة معارض السيارات واضطرت مصانع الصناعات التحويلية إلى خفض الإنتاج أو وقفه.

لكن «تويوتا» نجحت في اجتياز الجائحة على نحو أفضل لأسباب عدة، منها السوق المحلية في اليابان، والسوق الآسيوية بوجه عام التي كانت أقل تضرراً من تفشي الفيروس عن أوروبا والولايات المتحدة. وقالت متحدثة باسم الشركة، لم ترغب في ذكر اسمها: «لا ينصب تركيزنا على ترتيبنا، وإنما على خدمة عملائنا».

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