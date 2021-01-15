روسيا ترفع إنتاج النفط 150 ألف برميل منذ بداية يناير

المصدر: موسكو -رويترز



قال مصدر بالقطاع اليوم الجمعة إن روسيا رفعت إنتاجها من النفط ومكثفات الغاز 150 ألف برميل يوميا إلى نحو 10.19 مليون برميل يوميا في الفترة من أول يناير إلى 14 من الشهر نفسه مقارنة مع ديسمبر إذ خفف منتجون عالميون قيودا على الإنتاج.

وبحسب بيانات رسمية، بلغ إنتاج النفط ومكثفات الغاز 10.04 مليون برميل يوميا في المتوسط في ديسمبر.

وقالت روسيا إنها سترفع إنتاجها من النفط الخام في يناير بنحو 125 ألف برميل يوميا مع تخفيف قيود تفرضها مجموعة أوبك+ لمنتجي النفط العالمي.

ويستثني اتفاق مجموعة أوبك+ العالمي المكثفات، وهي نوع من النفط الخفيف، التي تضخ روسيا منها ما يتراوح بين 700 و800 ألف برميل يوميا في المتوسط. ولم ترد وزارة الطاقة الروسية على طلب للتعليق.

واعتبارا من فبراير، من المقرر أن ترفع روسيا إنتاجها النفطي بمقدار 65 ألف برميل يوميا أخرى.

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