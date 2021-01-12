«المركزي المصري» يمنع البنوك من القيام بتوزيعات نقدية للأرباح

المصدر: القاهرة - رويترز



قرر البنك المركزي المصري، عدم السماح للبنوك بإجراء توزيعات نقدية من الأرباح السنوية أو المحتجزة القابلة للتوزيع على المساهمين.

وكشفت وثيقة صادرة عن البنك المركزي وموجهة للبنوك العاملة في مصر بتاريخ 11 يناير 2020 أن قرار مجلس إدارة البنك المركزي يأتي «تدعيما للقاعدة الرأسمالية للبنوك لمواجهة المخاطر المحتملة نتيجة استمرار أزمة انتشار فيروس كوفيد-19». ويعمل في مصر نحو 37 بنكا.

وأضافت الوثيقة أن المركزي المصري سمح للبنوك بإجراء توزيعات للعاملين وصرف مكافأة مجلس الإدارة عن «العام المالي 2020».

وقال البنك المركزي إن الهدف من القرار تدعيم القاعدة الرأسمالية للبنوك لمواجهة المخاطر المحتملة نتيجة استمرار انتشار كوفيد-19

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