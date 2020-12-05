أسعار النفط تقفز بعد اتفاق «أوبك بلس» على تسوية بشأن الإمدادات

المصدر: طوكيو ■رويترز

قفزت أسعار النفط، أمس، نحو 2%، وتتجه صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الخامس، إذ اتفق منتجون كبار على تسوية لمواصلة بعض تخفيضات الإنتاج لمواجهة الطلب المتضرر من جائحة فيروس كورونا، على الرغم من أن القرار يأتي دون التوقعات.

وارتفع خام القياس العالمي «برنت» 1.04 دولار أو ما يعادل 2.1% إلى 49.75 دولاراً للبرميل، بعد أن ربح نحو 1% أول من أمس. وصعد خام «غرب تكساس» الوسيط 84 سنتاً أو ما يعادل 1.8% إلى 46.48 دولاراً للبرميل.

واتفقت «أوبك» وروسيا، أول من أمس، على تخفيف تخفيضات كبيرة لإنتاج النفط، اعتباراً من يناير بمقدار 500 ألف برميل يومياً، لكنهما أخفقتا في التوصل إلى تسوية بخصوص سياسة أوسع نطاقاً للفترة المتبقية من السنة.

وقال «جولدمان ساكس»، في تقرير بعد القرار: «(أوبك بلس) تزيل عقبة الخروج من تخفيضاتها الحالية بطريقة منسقة، ما يعزز قناعتنا بارتفاع ثابت ومستدام لأسعار النفط خلال 2021».

وتعني الزيادة أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا، المجموعة المعروفة باسم (أوبك بلس)، تتجه لخفض الإنتاج 7.2 ملايين برميل يومياً أو ما يعادل 7% من الطلب العالمي اعتباراً من يناير، مقارنة مع التخفيضات الحالية البالغة 7.7 ملايين برميل يومياً.

ومن المتوقع أن تواصل «أوبك بلس» التخفيضات الحالية حتى مارس على الأقل، بعد أن تخلت عن خطط لزيادة الإنتاج مليوني برميل يومياً. كما تلقت الأسعار الدعم، أيضاً، من خطة مساعدات بقيمة 908 مليارات دولار لتخفيف تداعيات فيروس كورونا، تحظى بدعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الولايات المتحدة، والتي كسبت زخماً في الكونغرس الأميركي.

- خام «غرب تكساس» صعد 1.8% إلى 46.48 دولاراً للبرميل.

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