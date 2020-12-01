عقود التمويل السكني للسعوديين خلال 10 أشهر تفوق ما قدم خلال عامين

المصدر: الرياض ــ د.ب.أ

أعلن البنك المركزي السعودي «ساما» أن عدد عقود التمويل السكني الجديدة للأفراد منذ بداية عام 2020 وحتى أكتوبر الماضي، جاوزت إجمالي ما قُدم خلال عامي 2018 و2019 مجتمعين؛ إذ وصلت عدد العقود التمويلية إلى 234 ألفاً و466 عقداً بقيمة جاوزت 109.2 مليارات ريال.



وقال البنك في نشرته الإحصائية الشهرية، إن عدد القروض العقارية ارتفع خلال أول 10 أشهر من العام الجاري إلى 73% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2019 التي سجلت 135 ألفاً و348 عقداً، وبارتفاع نسبته 81% في التمويل مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي الذي سجّل نحو 60.2 مليار ريال.



وأضاف أن التمويل السكني في أكتوبر 2020 حقق ارتفاعاً بنحو 20% في عدد العقود، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، ونحو 35% في التمويل، مسجلاً ثالث أعلى ارتفاع من حيث عدد العقود والتمويل بنحو 25 ألفاً و961 عقد تمويل جديداً بقيمة تبلغ 12.5 مليار ريال.



وبلغ عدد العقود المدعُومة من خلال برامج الإسكان وصندوق التنمية العقارية في شهر أكتوبر الماضي، والمُقدمة عن طريق البنوك والممولين العقاريين، نحو 25 ألفاً و33 عقداً بنسبة 96% من العقود المُبرمة، وبقيمة 11.9 مليار ريال، أي ما نسبته 95% من التمويل خلال أكتوبر الماضي.

وأظهرت نشرة «ساما» أن البنوك قدمت نحو 97% من قيمة عقود التمويل العقاري للأفراد في أكتوبر 2020، ونحو 3% منها عن طريق شركات التمويل العقاري.

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