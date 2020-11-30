ادعاءات مقاومة "آي فون" للماء تغرّم "أبل" 12 مليون دولار

المصدر: روما - د ب أ

أعلنت هيئة مكافحة الاحتكار الإيطالية اليوم، أنها ستفرض غرامة على شركة "أبل" بقيمة 10 ملايين يورو (12 مليون دولار) بسبب إدعاءات مضللة حول خصائص مقاومة الماء لمنتجاتها من هواتف "آي فون".

وواجهت الهيئة مشكلة مع الإعلانات التي تم فيها تقديم أحدث طرز "آي فون" على أنها مقاومة للماء لمدة تصل إلى 30 دقيقة، على أعماق تراوح بين 1 متر إلى 4 أمتار.

ولم يتم تحذير العملاء بشكل صحيح من أن هذا يمكن أن يحدث فقط خلال "اختبارات معملية محددة ومراقبة" و"ليس في ظل ظروف الاستخدام العادية"، حسب ما أشارت الهيئة في بيان.

كما تم تغريم "أبل" لرفضها إصلاح الأضرار المتعلقة بالسوائل بموجب الضمان، حيث اعتبرتها الهيئة الرقابية الإيطالية "ممارسة تجارية عدوانية".

وفي موقعها على الإنترنت، قالت "أبل" إن أحدث طرز "آي فون"، بدءا من "آي فون 7" المنتج عام 2016، هي "مقاومة للرذاذ والماء والغبار وتم اختبارها في ظل ظروف معملية خاضعة للتحكم.

كما نبهت المستهلكين إلى ضرورة تجنب "السباحة أو الاستحمام بجهاز (آي فون) الخاص بك.. أو تعريض جهاز (آي فون) الخاص بك لمياه مضغوطة أو مياه عالية السرعة، أو غمر جهاز (آي فون) في الماء عمدا".

ولم ترد شركة "أبل إيطاليا" على الفور على طلب للتعليق.

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