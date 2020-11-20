مؤسس "تيليغرام" يوجه انتقادات حادة لهاتف "آي فون 12"

المصدر: دبي- الإمارات اليوم



وجه مؤسس تطبيق تيليغرام ، بافيل دوروف انتقادات حادة لهاتف "آي فون 12 برو" الجديد.

وقال دوروف في حسابه على موقع تيليغرام: "جربت للتو iPhone 12 Pro - يا له من قطعة صلبة بشكل لا يصدق. يبدو وكأنه نسخة كبيرة الحجم من iPhone 5 من عام 2012، ولكن مع مجموعة قبيحة من الكاميرات التي تبرز على ثلاثة ارتفاعات مختلفة. لا تزال (الشق) سيء السمعة، والحواف العريضة موجودة، مما يخلق نسبة شاشة إلى الجسم منخفضة وشعورا عاما قديما للجهاز".

وأضاف دوروف: "بعد 9 سنوات من وفاة ستيف جوبز ، لا تزال الشركة تعيش على التكنولوجيا والسمعة التي بناها، دون أي ابتكار ذي مغزى. ليس من المفاجئ أن انخفضت مبيعات iPhone بنسبة 21٪ في وقت سابق من هذا العام. إذا استمر هذا الاتجاه، في غضون 7-10 سنوات ، ستكون حصة السوق العالمية لأجهزة iPhone ضئيلة".

ويطلق على دوروف، أنه "مارك زكربيرغ" روسيا. وقبل تأسيسه لـ "Telegram" في عام 2013، قام دوروف بتأسيس "Vkontakte" عام 2006، وهي شبكة شهيرة للتواصل الاجتماعي في روسيا، وتعد بديلاً لفيسبوك هناك.

وفي عام 2014 تمكن دوروف من الهروب من روسيا، وذلك بعد رفضه التعاون لتسليم بيانات مستخدمي موقع "Vkontakte" في أوكرانيا للحكومة الروسية، وفي تلك الفترة تحكمت الحكومة الروسية بالإنترنت.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news