"يور بارتس".. أول منصة رقمية لبيع قطع غيار السيارات في مصر

المصدر: القاهرة -د ب أ







شهدت مصر انطلاق أول منصة رقمية لبيع قطع غيار السيارات "أون لاين" في الوطن العربي بهدف تقديم خدمات قادرة على توفير الأمان والراحة للمستخدمين في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

ودشن ثلاثة شباب مصريين، أسامة صادق والمهندس حيدر غالب وعمر صقر، منصة "يور بارتس" "your parts الالكترونية، التي تعتبر الوسيط الحيّوي والفعال بين قائدي المركبات وسيارتهم "من أجل تقديم خدمة سريعة وسهلة وآمنة باستخدام التكنولوجيا الحديثة ، وتقديم خدمات تناسب كافة احتياجات هذا السوق الضخم".

وقال أسامة صادق، المؤسس الرئيسي للمنصة، في بيان صحفي اليوم، إن فكرة إطلاق "yourparts.com" الرقمية نشأت لتنسيق العرض والطلب بين المستخدم ومنتجات سياراته بشكل أفضل وضمان جودة المنتج.

وأضاف أنهم يسعون من خلال شركتهم الناشئة تقديم العديد من الحلول المبتكرة للقضايا الكبيرة، وجعل التواصل بين التاجر والعميل بشكل أسرع من خلال منصتهم على الإنترنت أو من خلال التطبيق الذكي، مشيرا إلى أن أكثر من 10 ملايين قائد مركبة في مصر يعانون من عدم القدرة على فهم ما تحتاجه مركبتهم بشكل دوري بجانب عدم توفر قطع الغيار المناسبة أو عدم وجود آلية لضمان جودة المنتج المباع في الأسواق.

وأوضح أن المنصة حققت نجاحا لم يكن متوقعا منذ انطلاقها حيث استقبلت نحو 25 ألف عملية شراء بعد زيارة آلاف المستخدمين، لافتًا إلى أن فيروس كورونا ساهم في تعزيز تجربة استخدام المنصة، وهي الوسيط الآمن في عملية الشراء من حيث المعايير الفنية والصحية وأيضًا المالية.

ولفت صادق إلى أن المنصة توفر إجراءات التركيب والصيانة بعد عملية الشراء من خلال الطلب على الموقع أو من خلال 30 مركزا للبيع، مؤكدا أنهم يسعون إلى تقديم الخدمة في عدد من الدول العربية والخليجية وكذلك بعض الدول الأفريقية خلال الفترة المقبلة.





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