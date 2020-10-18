"أميركان إيرلانيز" تعتزم إعادة "737 ماكس" للتحليق بنهاية العام

المصدر: نيويورك - د ب أ

تعتزم شركة طيران "أميركان إيرلاينز" إعادة الطائرات من طراز "بوينغ 737 ماكس" للتحليق مجددا بنهاية العام الجاري، وذلك للمرة الأولى منذ منع هذا الطراز من التحليق في مارس 2019 .

ووفقا لما نقلته وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن الشركة، فإنه سيتم استخدام هذا الطراز على "خط ميامي - نيويورك" المزدحم مرة واحدة يوميا بداية من 29 ديسمبر المقبل وحتى الرابع من يناير.

وأوضحت الشركة أنها ستتبع "نهجا متدرجا" لإعادة "ماكس" للخدمة بمجرد الموافقة على تحليقها، بما في ذلك ما إذا كان سيتم تمديد رحلات "خط ميامي - نيويورك" بعد الرابع من يناير 2020.

وكانت "أميركان إيرلاينز"، ألغت أمس من جدولها أكثر من 1900 رحلة جوية كان تم التخطيط لها على طائرات "737 ماكس" في الفترة من ديسمبر إلى 21 مارس 2021 ، ومن ثم تحويلها إلى طائرات أخرى.

وتم اتخاذ التغييرات وسط حالة من الغموض بشأن موعد موافقة الهيئات التنظيمية للطيران على استئناف تشغيلها التجاري.

وتم وقف تشغيل "737 ماكس" في جميع أنحاء العالم بعد حادثتين أسفرتا عن مقتل 346 شخصا، إلا أنها تقترب من العودة لاستئناف الرحلات الجوية التجارية بعدما أعلنت الجهات التنظيمية الأوروبية الأسبوع الماضي أن التغييرات التي تم إدخالها على الطائرة جعلتها آمنة بما يكفي للعودة للعمل هناك قبل نهاية العام.

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