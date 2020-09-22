الرياض خامس أذكى عواصم مجموعة العشرين في مؤشر "IMD" للمدن الذكية

المصدر: الرياض - وام

حققت مدينة الرياض تقدما نوعيا في مؤشر "IMD" للمدن الذكية للعام 2020 ، الذي يصدره المعهد الدولي للتنمية الإدارية، في ثالث أكبر تقدم لها بين مدن مجموعة دول العشرين.

وقفزت مدينة الرياض 18 مرتبة، متجاوزة مدنا عالمية مثل طوكيو وروما وباريس وبكين؛ لتصبح خامس أذكى مدينة بين عواصم مجموعة العشرين.

ويعكس هذا التقدم الأثر الكبير للتحول الرقمي والبيانات والذكاء الاصطناعي في مدينة الرياض، ومقدرتها على تبني أحدث التقنيات والحلول الرقمية، إضافة إلى السرعة والمرونة في معالجة التعاملات الحكومية الرقمية وخدمات الهوية الرقمية، وسهولة بدء الأعمال التجارية الجديدة وتقليل أوقات الانتظار، في الوقت الذي لعبت فيه التطبيقات والمنصات الحكومية دورا كبيرا في رفع مؤشرات الصحة والسلامة لمدينة الرياض الذكية وتحديدا خلال جائحة "كوفيد 19".

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