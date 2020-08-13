النفط يرتفع بعد تراجع مخزونات الخام الأميركية

المصدر: طوكيو - رويترز

صعدت أسعار النفط، أمس، بعد تقرير من القطاع أظهر تراجع مخزونات الخام الأميركية بأكثر من توقعات المحللين، ما عزز الآمال في أن بمقدور الطلب على الوقود في أكبر اقتصاد بالعالم، تخطي جائحة «كوفيد ــ 19».

وصعد خام برنت 52 سنتاً، أو 1.2% إلى 45.02 دولاراً للبرميل، بعدما تراجع نحو 1% أول من أمس الثلاثاء.

بدوره، ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 49 سنتاً، أو 1.2% إلى 42.10 دولاراً للبرميل، بعدما نزل 0.8% في الجلسة السابقة.

وقال معهد البترول الأميركي، إن مخزونات الخام تراجعت أربعة ملايين برميل الأسبوع الماضي، وهو ما يزيد عما توقعه المحللون لانخفاض قدره 2.9 مليون برميل.

لكن تنامي الضبابية حيال تعثر في واشنطن خلال محادثات عن حزمة تحفيز لدعم التعافي من أسوأ تأثير للجائحة، قد يضغط على الأسعار في المستقبل.

وفي الهند، أظهرت بيانات حكومية، أول من أمس، تراجع الطلب على الوقود في يوليو 10.8% عن مستواه قبل عام، مسجلاً انخفاضاً لخامس شهر على التوالي على أساس سنوي، في ظل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس «كورونا»، وفيضانات تجتاح أجزاء كثيرة من البلاد، ما أدى إلى تقييد النشاط الاقتصادي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news