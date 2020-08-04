المخاوف من تخمة المعروض تخفض أسعار النفط عالمياً

المصدر: عواصم - رويترز

تراجعت أسعار النفط، أمس، بفعل المخاوف من تخمة معروض تنتجه منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك»، وحلفاؤها، لتقليص تخفيضات الإنتاج في أغسطس الجاري، بينما ينبئ تنامي إصابات «كوفيد-19» في أنحاء العالم بتحسن أبطأ للطلب.

أسعار العقود

وانخفضت العقود الآجلة لـ«خام برنت» 27 سنتاً، بما يعادل 0.6% إلى 43.25 دولاراً للبرميل، في وقت تراجعت فيه عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 34 سنتاً أو 0.8%، لتسجل 39.93 دولاراً.

وكان «برنت» ارتفع للشهر الرابع في يوليو 2020، في حين ازداد الخام الأميركي للشهر الثالث مع صعود كلا الخامين من المستويات بالغة التدني لشهر أبريل الماضي، عندما كانت مناطق واسعة من العالم تحت إجراءات الإغلاق الشامل بسبب جائحة «كورونا».

قلق المستثمرين

وقال المدير العام للبحوث في «نيسان للأوراق المالية»، هيرويوكي كيكوكاوا، إن القلق يساور المستثمرين حيال تخمة المعروض، حيث من المقرر أن تبدأ مجموعة «أوبك+» التي تضم منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» وحلفاء مثل روسيا، تقليص تخفيضات الإنتاج الشهر الجاري، كما من المرجح أن يشجع تعافٍ في أسعار النفط من مستويات قياسية منخفضة، منتجي النفط الصخري الأميركيين على زيادة الإنتاج.

ولفت إلى أن المخاوف حيال عودة إصابات فيروس كورونا للارتفاع تثقل كاهل أسواق النفط.

روسيا تزيد الإنتاج

إلى ذلك، قال مصدر مطلع على البيانات، أمس، إن إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز ارتفع إلى 9.8 ملايين برميل يومياً في الأول والثاني من أغسطس الجاري مقارنة مع 9.37 ملايين برميل يومياً في يوليو الماضي، وسط تقليص تخفيضات الإنتاج المتفق عليها في إطار «أوبك+».

وكان منتجو «أوبك+» اتفقوا على تقليص تخفيضات الإنتاج اعتباراً من أول أغسطس 2020 ليصبح 7.7 ملايين برميل يومياً بدلاً من 9.7 ملايين برميل يومياً.

وأكدت روسيا أنها ستزيد إنتاجها 400 ألف برميل يومياً، في إطار ذلك الاتفاق، وهو ما لا يشمل مكثفات الغاز التي تعتبر نوعاً من النفط الخفيف.

يُذكر أن روسيا تنتج عادة من 700 إلى 800 ألف برميل يومياً من مكثفات الغاز، ويعني ذلك أنه باستبعاد مكثفات الغاز، تكون روسيا قد أنتجت بين تسعة و9.1 ملايين برميل يومياً من النفط الخام في أوائل أغسطس 2020.

«خام دبي» و«خام عمان»

أظهرت حسابات أجرتها «رويترز» من واقع بيانات بورصة دبي للطاقة، أمس، أن سعر البيع الرسمي للخام العُماني في سبتمبر 2020 سيزيد 2.04 دولار إلى 43.62 دولاراً للبرميل.

ويعتبر سعر البيع الرسمي للخام العماني في سبتمبر، هو متوسط التسويات اليومية في الساعة 0830 بتوقيت «غرينتش» على مدى يوليو 2020 لعقد أقرب استحقاق.

وحُسب سعر البيع الرسمي لخام دبي، المحدد بخصم 80 سنتاً عن الخام العماني في بورصة دبي للطاقة، عند 42.82 دولاراً للبرميل.

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