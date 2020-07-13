"غوغل" تستثمر 10 مليارات دولار في الهند

المصدر: نيودلهي - د ب أ

أعلنت شركة "ألفابت" المالكة لشركة "غوغل" اليوم، أنها ستستثمر 10 مليارات دولار في الهند على مدار الخمسة إلى سبعة أعوام المقبلة، وذلك في الوقت الذي يسعى فيه عملاق الانترنت لتعزيز تواجده في واحد من أكبر الأسواق نموا.

ودشن المدير التنفيذي لـ"غوغل"، سوندار بيشاي، "صندوق غوغل" من أجل رقمنة الهند، والذي ستقوم الشركة من خلاله بضخ الاستثمارات في الهند.

وقال بيشاي خلال الفعاليات السنوية للشركة في الهند: "سنقوم بذلك عبر مجموعة من استثمارات الأسهم والشراكات والاستثمارات التشغيلية واستثمارات البنية التحتية والنظام البيئي، حيث إن هذا يعكس ثقتنا في مستقبل الهند واقتصادها الرقمي".

وأوضح ان الاستثمارات ستركز على تسهيل الحصول على المعلومات، وعرض منتجات جديدة، فضلا عن تمكين الشركات من أجل تحولها الرقمي وتعزيز الذكاء الاصطناعي في مجالات الصحة والتعليم والزراعة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news