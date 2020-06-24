هيرميس وصندوق مصر السيادي يعتزمان الاستحواذ على 76% من بنك الاستثمار العربي

المصدر: القاهرة -رويترز





قالت المجموعة المالية هيرميس القابضة المصرية اليوم الأربعاء إنها تعتزم الاستحواذ مع صندوق مصر السيادي على حصة لا تقل عن 76 بالمئة من رأسمال بنك الاستثمار العربي معظمها عن طريق الاكتتاب في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للبنك.

وأضافت هيرميس في بيان صحفي أنها حصلت مع الصندوق على موافقة البنك المركزي "لبدء عملية الفحص النافي للجهالة على بنك الاستثمار العربي".

وذكرت أنه من المحتمل أن تقوم مع الصندوق بشراء عدد محدود من الأسهم المملوكة للمساهم الرئيسي الحالي للبنك وهو بنك الاستثمار القومي.

وقالت هيرميس إنه في حالة إتمام الصفقة، فإنها ستصبح مالكة لنسبة لا تقل عن 51 بالمئة من بنك الاستثمار العربي فيما سيملك صندوق مصر السيادي نسبة لا تقل عن 25 بالمئة بينما يحتفظ بنك الاستثمار القومي واتحاد الجمهوريات العربية بالنسبة المتبقية.

وأضافت أن اتمام الاستحواذ يعتمد على عدة عوامل منها "الانتهاء من عملية الفحص النافي للجهالة بشكل مرض للمشترين والاتفاق بين الأطراف المختلفة على العقود المتعلقة بالعملية والحصول على الموافقات النهائية من البنك المركزي المصري".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news