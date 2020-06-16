"مصر للطيران" تتيح حجز رحلات ذهاب وعودة إلى هذه الوجهات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد رئيس شركة مصر للطيران، الطيار رشدي زكريا أنه لا يوجد زيادة في أسعار تذاكر الطيران خلال الفترة الحالية وما بعد أزمة كورونا المستجد، موضحا أن مقترح زيادة الأسعار كان سيتم وفقا لتطبيق التباعد على الطائرات وهو ما ألغاه الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، وذلك بحسب ما نشرته جريدة "الأهرام" المصرية

وأشار رشدي زكريا، خلال تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بوزارة الطيران المدني، إلى وجود حزمة تخفيضات لتحفيز السياحة، وهي ما تزيد من حجم الإقبال، وتساهم في خفض أسعار التذاكر.

وأوضح رئيس شركة مصر للطيران، أنه سيتم دمج بعض الرحلات في حال عدم الإقبال، حسب نسبة الحجز، ولن يتم الإعلان عن ذلك الآن لأنه من السابق لأوانه وحاليا ترى الشركة نسبة الإقبال على الحجز بعد السماح للركاب بشراء التذاكر .

ولفت إلى أن الجهات التي تم فتح حجز الرحلات الآن، على وجهات أوروبا بالكامل الولايات المتحدة والشرق الاوسط ودول الخليج، أما بالنسبة لإفريقيا تم فتح السودان فقط، وأيضا دولة الصين.

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