مصر تمنع تصدير الفول والعدس لمدة 3 أشهر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أصدرت وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع ، قرارا باستمرار وقف تصدير البقوليات من صنفى الفول و العدس فقط لمدة 3 أشهراعتبارا من تاريخ صدور القرار، وذلك بحسب ما نشرته جريدة الأهرام المصرية.

وقد جاء القرار بعد تنسيق كامل مع وزارة التموين و التجارة الداخلية وذلك تنفيذاً للخطة الشاملة التى أقرتها الحكومة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع وبصفة خاصة السلع الأساسية، وذلك ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية التى تتخذها الدولة خلال المرحلة الحالية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

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