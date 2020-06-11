وفاة نائب رئيس البورصة المصرية السابق متأثراً بـ"كورونا"

المصدر: القاهرة - (رويترز)

توفى محسن عادل الاقتصادي المصري والرئيس السابق للهيئة العامة للاستثمار الليلة الماضية متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد في إحدى المستشفيات بالقاهرة.

كان عادل ضمن الفريق الاستشاري الرئاسي للتنمية الاقتصادية، وشغل من قبل عضوية مجلس إدارة البورصة المصرية بين عامي 2013 و2017 قبل أن يصبح نائبا لرئيس البورصة عام 2017 .

وتولى رئاسة الهيئة العامة للاستثمار بين عامي 2018-2019 .

وشملت محطات مسيرته المهنية منصب المستشار المالي لشركات وساطة فى الأوراق المالية، كما كان الراحل كاتب مقالات اقتصادية في بعض الصحف المصرية المتخصصة.

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