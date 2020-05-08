أسعار النفط ترتفع.. وآمال بانتعاش الطلب مع تخفيف قيود «كورونا»

المصدر: طوكيو ــ رويترز

ارتفعت أسعار النفط أمس، في وقت تمضي فيه دول من بينها أستراليا قدماً في خطط لتخفيف إجراءات العزل العام الاقتصادية والاجتماعية التي فُرضت لوقف انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد ــ 19»، ما أوقد شرارة آمال السوق بتعزز الطلب على الخام ومنتجاته.

وارتفع «خام برنت» 87 سنتاً، أو ما يعادل 3% إلى 30.33 دولاراً للبرميل، بعد أن هبط 1% تقريباً أول من أمس الخميس.

بدوره، ربح الخام الأميركي 1.12 دولار أو ما يعادل 4.8% إلى 24.67 دولاراً للبرميل، بعد أن نزل نحو 2% في الجلسة السابقة.



ويتجه الخامان القياسيان صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني، بعد مستويات متدنية بلغاها في أبريل الماضي، حين انهار النفط الأميركي دون الصفر، مع ارتفاع «برنت» نحو 15% في الأسبوع، وخام غرب تكساس الوسيط الأميركي ما يزيد عن 24%.

وعلى جانب العرض، تخفض شركات النفط في أميركا الشمالية الإنتاج بأسرع مما توقعه مسؤولو منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» ومحللو الصناعة، إذ تتجه لسحب نحو 1.7 مليون برميل يومياً من الإنتاج في نهاية يونيو المقبل.



لكن مخزونات الخام الأميركية في مركز التخزين «كوشينج» بولاية «أوكلاهوما» ازدادت بنحو 407 آلاف برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من مايو الجاري، بحسب ما قاله متعاملون أول من أمس الخميس.

وأصبحت أستراليا أحدث دولة تخطط لتخفيف قيود العزل العام، بعد أن تباطأت حالات الإصابة بفيروس «كورونا» إلى مستوى ضئيل، هادفة إلى تخفيف قيود التباعد الاجتماعي في عملية من ثلاث مراحل.



وتعتزم فرنسا وأجزاء من الولايات المتحدة ودول مثل باكستان أيضاً تخفيف القيود التي أُرسيت لوقف انتشار أسوأ أزمة صحية في العالم خلال قرن.

وفي الولايات المتحدة، أكبر مستهلك في العالم للنفط ومنتجاته، بدأت المركبات تعود إلى الطرقات مجدداً مع تخفيف إجراءات العزل العام. وازدادت إمدادات الوقود إلى السوق الأميركية لنحو 6.7 ملايين برميل يومياً، الأسبوع الماضي، بحسب تقديرات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية.



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