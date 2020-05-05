مبيعات السيارات الجديدة تتراجع 97% في هذه الدولة

المصدر: لندن - رويترز

تراجعت مبيعات السيارات الجديدة في بريطانيا 97% في أبريل الماضي لتسجل أقل مستوى شهري منذ فبراير 1946 مع إغلاق مصانع ووكلاء أبوابهم بسبب تفشي فيروس "كورونا".



ويفرض انهيار مبيعات السيارات مزيدا من الضغط على اقتصاد بريطانيا، التي تتجه لتسجيل انكماش فصلي غير مسبوق بنسبة 7%، حسبما أظهر مسح اليوم مع انحسار الانشطة بسبب "كورونا".



وذكرت جمعية منتجي وتجار السيارات أن المبيعات للشركات في أبريل شكلت أربع من كل خمس سيارات من بين 4231 سيارة جديدة سُجلت خلال الشهر. وخفضت الجمعية التوقعات للعام كاملا أكثر إلى 1.68 مليون سيارة في سبيلها لتسجيل أقل مستوى في 30 عاما.

وأشارت الجمعية إلى أن صناعة السيارات في بريطانيا، وهي أكبر مصدر للسلع في البلاد، تواجه خسارة إنتاج بقيمة تفوق ثمانية مليارات جنيه إسترليني (9.94 مليارات دولار) بسبب تفشي "كورونا".



وانخفض الإنتاج في القطاع 14% منذ بداية العام وتراجعت المبيعات 43%.



وكانت أكثر السيارات مبيعا في أبريل "تيسلا 3"، حيث سجلت 658 سيارة رغم أنه في العادة ما تتنافس على هذا اللقب سيارات مثل "فورد" و"فولكسفاجن" و"فوكسهول".

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