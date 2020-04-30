الأسهم الأمريكية ترتفع بفضل عقار واعد لعلاج فيروس #كورونا

ارتفعت الأسهم الأمريكية بقوة، الأربعاء، توقعا لعقار فعال لعلاج مرض كوفيد-19 مما أطلق موجة صعود واسعة النطاق وشجع المستثمرين على تجاهل بيانات قاتمة للناتج المحلي الإجمالي وكلمات تحذير من جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 527.85 نقطة بما يعادل 2.19 بالمئة ليصل إلى 24629.4 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 76.17 نقطة أو 2.66 بالمئة مسجلا 2939.56 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 306.98 نقطة أو 3.57 بالمئة إلى 8914.71 نقطة.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 527.85 نقطة بما يعادل 2.19 بالمئة ليصل إلى 24629.4 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 76.17 نقطة أو 2.66 بالمئة مسجلا 2939.56 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 306.98 نقطة أو 3.57 بالمئة إلى 8914.71 نقطة.
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