55 % تراجعاً في مبيعات السيارات بأوروبا خلال مارس

المصدر: روما -د.ب.أ

تراجعت مبيعات السيارات الجديدة في الاتحاد الأوروبي، خلال مارس الماضي، بنسبة قياسية بلغت 55.1%، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، في ظل تفشي وباء كورونا المستجد.

وذكرت رابطة شركات صناعة السيارات الأوروبية (إيه.سي.إي.إيه)، في نشرتها الشهرية، أنه تم تسجيل قرابة الـ567 ألف سيارة جديدة الشهر الماضي، وأن هذا العدد يقل عن نصف عدد السيارات المسجلة في مارس 2019. ووصفت الرابطة هذا العدد بأنه «انخفاض درامي، ناجم عن تفشي وباء كوفيد-19».

وذكرت متحدثة باسم الرابطة أن هذه هي أكبر نسبة تراجع سنوية في مبيعات السيارات الأوروبية، يتم تسجيلها على الإطلاق. وأوضحت البيانات، على موقع الرابطة، أن هذه الأرقام تمثل أسوأ حجم مبيعات يتم تسجيله، خلال شهر مارس منذ عام 1990.