"غوغل" تشكر موظفي المواصلات والنقل العام على تفانيهم خلال مواجهة "كورونا"

المصدر: هنادي أبونعمة - دبي

شكرت «غوغل» عبر مساحتها المخصصة لإلقاء الضوء على أهم الشخصيات والأحداث التي يتم تحديثها يومياً برسومات معبرة تتعلق بالموضوع المقرر لذلك اليوم، موظفي وسائل المواصلات والنقل العام الذين يبذلون جهوداً استثنائية على مستوى العالم الى جانب موظفي عدد من القطاعات الحيوية الأخرى للاستمرار في تقديم الخدمات اليومية للأفراد والمجتمعات في ظل أزمة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).



وتظهر عبارة «شكراً لكل موظفي المواصلات العامة» على الصفحة الرئيسة للبحث لـ"غوغل" عند وضع المؤشر على "اسكيتش" مبهج يصور سائق حافلة عامة بطريقة كاريكاتيرية وهو يرتدي الكمامة الطبية تنفيذاً للإجراءات الوقائية المتخذة للمحافظة على سلامة الركاب.



ويواصل موظفو قطاع النقل والمواصلات العامة عملهم اليومي لتقديم الخدمات للملايين في العالم برغم التزام الغالبية العظمى من سكان العالم في بيوتهم خلال الفترة الحالية، وذلك بهدف نقل الموظفين في القطاعات الحيوية خصوصاً في قطاع الرعاية والخدمات الصحية وأقسام الطوارئ، التي يواصل العاملون فيها خدمة المرضى على مدار الساعة إثر تفشي الفيروس.



واتخذت سلطات النقل المحلية في دولة الإمارات إجراءات احترازية لحماية الركاب خلال استخدام وسائل النقل العام اقتضت تغيير طريقة الدخول والخروج من الحافلات والقطارات، وكذلك تقليص عدد الركاب على متن الرحلة الواحدة، وتحديد الأماكن المسموح لهم بالجلوس فيها، كما ألزمتهم بضرورة لبس الكمامات والقفازات حرصاً على سلامتهم. وقامت تلك السلطات بتنفيذ عمليات تعقيم مكثفة شملت كل أنواع وسائل المواصلات العامة.