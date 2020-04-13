"كيا موتورز" تفكر في وقف 3 مصانع

المصدر: سيؤول - رويترز

قال مسؤول نقابي، إن شركة "كيا موتورز" أبلغت نقابتها العمالية في كوريا الجنوبية، بأنها تريد تعليق العمليات في ثلاثة من مصانعها المحلية بسبب تأثير تفشي فيروس "كورونا" على الصادرات إلى أوروبا والولايات المتحدة.



وأضاف المسؤول أن النقابة لم تقرر بعد ما إذا كانت ستوافق على الخطة التي سيتم بموجبها تعليق العمليات من 23 إلى 29 أبريل الجاري لأن المفاوضات بشأن الرواتب جارية.



وأفادت الشركة في بيان، بأن "(كيا موتورز) تراجع حاليا تعليق بعض مصانعها في كوريا ردا على تراجع الطلب العالمي بسبب (كوفيد-19)، لكن لم يتم اتخاذ قرار في هذا الوقت".



وكانت "هيونداي موتور" أوقفت خط إنتاج عرباتها الرياضية من طراز "توسان" في مدينة أولسان بجنوب شرق البلاد من 13 إلى 17 أبريل الجاري.



كما علقت "هيونداي" و"كيا موتورز" العمل في معظم مصانعهما خارج كوريا الجنوبية والصين مع انتشار فيروس "كورونا" بسرعة خارج آسيا.