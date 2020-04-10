الصين تشجع على بيع سلع التصدير محليا بسبب كورونا

المصدر: بكين -رويترز





قال رن هونغ بين مساعد وزير التجارة الصيني اليوم الجمعة إن بكين ستشجع بيع سلع التصدير في الأسواق المحلية، إذ تواجه التجارة الخارجية تحديات غير مسبوقة بسبب جائحة فيروس كورونا.



وفي ظل انتشار فيروس كورونا إلى كافة شركاء الصين التجاريين تقريبا، فإن ثاني أكبر اقتصاد في العالم بصدد بلوغ مرحلة قاتمة للنمو في العام بالكامل، إذ يتجه النمو لتسجيل أبطأ وتيرة على الأرجح منذ انتهاء الثورة الثقافية في عام 1976. ويواجه قطاع التصدير خسارة ملايين الوظائف وإغلاق مصانع.



وأضاف هونغ بين: "بسبب الانتشار السريع للوباء في العالم، انخفض الطلب الخارجي والتحدي الأكبر الذي يواجه شركات التجارة الأجنبية هو تراجع الطلبيات".



وأشار إلى أن شركات في شتي القطاعات، إما أُلغيت طلبياتها أو أُرجأت، وأن الطلبيات الجديدة "من الصعب للغاية توقيعها".

وتابع: "الضبابية التي تكتنف الجائحة أصبحت أكبر ضبابية لتنمية التجارة الخارجية".



وتشير جهات تضع توقعات إلى أن نمو الصين في 2020 قد يقترب من 2% وهو أدنى مستوى في 40 عاما بسبب التأثير الشامل للجائحة في الداخل والخارج. ونما الاقتصاد 6.1% في العام الماضي.



وانخفضت صادرات الصين 17.2% في يناير وفبراير مقارنة مع نفس الفترة قبل عام، مما يمثل أكبر تراجع منذ فبراير 2019. وانخفضت الواردات 4% مقارنة مع مستواها قبل عام.