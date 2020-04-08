13 دولة عربية تغلق حدودها بالكامل أمام الرحلات الجوية

المصدر: أزاد عيشو - دبي

يواصل قطاع النقل الجوي التراجع امتثالاً للتوجيهات التنظيمية والمتطلبات التشغيلية التي تصدرها الحكومات حول العالم في إطار التصدي لانتشار فايروس"كوفيد-19"، واضطرت شركات الطيران إلى إلغاء آلاف الرحلات الجوية الإضافية خلال الأيام القليلة الماضية.

ووفقاً لأحدث البيانات فقد أعلنت أكثر نحو 75 دولة حول العالم إغلاق حدودها بالكامل أمام الرحلات الجوية المنتظمة منها 13 دولة عربية، ولا يشمل قرار التعليق رحلات الشحن والإجلاء الضرورية ضمن اتفاقيات ثنائية تبرمها الدول فيما بينها.

وتضم قائمة الدول العربية كلاً من الإمارات، السعودية، الكويت، سلطنة عمان، مصر، الأردن، الجزائر، لبنان، العراق، السودان، المغرب، وتونس وجيبوتي.

وقالت المؤسسة الدولية المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران "أو أيه جي" إن "الطاقة الاستيعابية لشركات الطيران حول العالم تراجعت بنحو 20 مليون مقعد إضافي على الرحلات المجدولة في الأسبوع الأخير من شهر مارس الماضي، والأكبر على الإطلاق منذ تفشي الفايروس، متوقعة أن تسجل السوق الأميركية معدلات تراجع كبيرة في الفترة المقبلة.

وأظهرت أحدث البيانات الخاصة بحركة النقل الجوي العالمي إلغاء نحو 100 شركة طيران رحلاتها الدولية بالكامل فيما خفضت غالبية الشركات الأخرى السعة المقعدية على الرحلات الجوية بمعدلات كبيرة.

وأصدر الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" تحليلاً جديداً أمس، يشير إلى الخطر المحتمل في زوال نحو 25 مليون وظيفة مع استمرار انعدام الطلب على السفر الجوي بسبب آثار فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، مع توقعات بانخفاض إيرادات شركات الطيران بنحو 252 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، أو ما يعادل نسبة تقل عن 44% مقارنة مع العام 2019.