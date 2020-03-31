البنك الدولي: "كورونا" يزيد أعداد الفقراء

المصدر: واشنطن - أ ف ب

توقّع البنك الدولي في تقرير اليوم، أن يُلحق وباء "كورونا" أضراراً فادحة بجهود مكافحة الفقر في جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ، محذرا من أن السيناريو الأكثر تشاؤماً يتوقع تزايد أعداد الفقراء في هذه المنطقة بدلاً من انخفاضها.



وقال البنك ومقرّه واشنطن إنه، بالمقارنة مع التوقعات السابقة لفترة ظهور الوباء، فإن السيناريو الأكثر تفاؤلاً يشير إلى أنّ 24 مليون شخص كان متوقعا أن يخرجوا من وهدة الفقر خلال العام الجاري سيظلّون يعيشون بأقل من 5.5 دولارات في اليوم.



أما إذا تحقق السيناريو الأكثر سوداوية، بحسب البنك، فإن أعداد الفقراء في هذه المنطقة ستزداد بمقدار 11 مليون شخص بسبب فيروس "كورونا" المستجد، بدلاً من أن تنخفض.