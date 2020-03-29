محافظ "المركزي المصري": الأفراد سحبوا 30 مليار جنيه آخر 3 أسابيع بدون احتياج

المصدر: الإمارات اليوم – دبي

قال محافظ البنك المركزي طارق عامر إن حصيلة سحب الأفراد من البنوك خلال آخر 3 أسابيع بلغت 30 مليار جنيه.



وأكد في مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة "صدى البلد" أن سحب تلك المبالغ تم بدون احتياج حقيقي، مناشدا المتعاملين مع البنوك التفكير في احتياجات الآخرين.



وكان البنك المركزي المصري قد قرر اليوم اتخاذ إجراءات تنظيم إجراءات السحب والإيداع النقدي لفترة مؤقتة فى إطار حرص أجهزة الدولة على صحة وسلامة المواطنين والحد من مخاطر فيروس كورونا المستجد وما اتخذته من قرارات شهدت استجابة عالية مقدرة.



وأكد المركزي أن ذلك يأتي بهدف ضمان الحماية وتجنب التزاحم والتجمعات خاصة في فترات صرف الرواتب والمعاشات، والتزاماً بتعليمات الصحة والوقاية والمسافات الآمنة، وما أقرته منظمة الصحة العالمية، وفي ضوء رصد البنك المركزي المصري ومتابعته اليومية لحركة التعاملات مع البنوك.



وقرر المركزي لفترة مؤقتة وضع حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك بواقع عشرة آلاف جنيهاً مصرياً للأفراد وخمسون ألف جنيهاً مصرياً للشركات (ويستثنى من هذا الحد سحب الشركات ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها)، و حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي بواقع خمسة آلاف جنيهاً مصرياً، ومن المعروف أن البنوك تقوم بتعقيم وتطهير تلك الماكينات بشكل دوري.



فيما أصدر تعليمات لاحقة بإستثناء بعض الفئات والمعاملات تصدرها، الحكومة والقوات المسلحة وشركاتها وشركات القطاع العام والخاص والشيكات بغرض المقاصة وسداد استحقاقات البنوك.



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