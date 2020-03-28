أميركا تستعين بشركات كورية للحصول على معدات فحص "كورونا"

المصدر: سيؤول - أ ف ب

أعلن مسؤولون كوريون جنوبيون اليوم، أنه تم منح الضوء الأخضر إلى ثلاث شركات كورية جنوبية مصنعة لمعدات فحص فيروس "كورونا" المستجد لتصدير أجهزتها إلى الولايات المتحدة.



وأفادت الخارجية الكورية الجنوبية أن الشركات التي لم تسمها، حازت على موافقة مسبقة تحت بند الاستخدام الطارئ من إدارة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة بما يسمح ببيع المنتجات فيها.



وأثارت استجابة الحكومة الأميركية للأزمة الجدل وسط اتهامات لها بعدم القيام بالتجهيزات اللازمة.



وقال رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي-إن، مطلع هذا الأسبوع إن نظيره الأميركي، دونالد ترامب، طلب أجهزة الفحص تلك على الرغم من أن البيت الأبيض لم يؤكد الطلب.

وأضاف مون إن ترامب تعهد بمساعدة المصنعين الكوريين الجنوبيين في الحصول على موافقة الجهات الرقابية.



وكشف مصنّع كوري جنوبي لأجهزة الفحص لـ"فرانس برس"، أنهم يجرون 350 ألف فحص يوميا وهو ما يعادل تقريبا عدد الفحوصات التي أجريت منذ اكتشاف الوباء، على أن تتم زيادة الإنتاجية اليومية لنحو مليون الشهر المقبل.