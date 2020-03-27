أداء متباين للنفط مع تعهد حكومات بـ5 تريليونات دولار لمواجهة كورونا

المصدر: طوكيو - رويترز

تباين أداء أسعار النفط، اليوم، إذ اتخذت حكومات خطوات غير مسبوقة للحد من التبعات الاقتصادية لفيروس "كورونا".



وانخفض خام برنت 34 سنتا أو ما يعادل 1.2% إلى 26 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0726 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفع الخام الأميركي ثمانية سنتات أو ما يعادل 0.4% إلى 22.68 دولار.



والخامان القياسيان منخفضان بنحو الثلثين تقريبا منذ بداية العام الجاري وتسبب تراجع النشاط الاقتصادي والطلب على الوقود إلى تقليص جبري كبير للاستثمار من جانب شركات النفط وغيرها من شركات الطاقة.



وذكرت وكالة الطاقة الدولية، بأن احتياجات العالم من النفط ربما تهبط 20% مع عزل ثلاثة مليارات شخص، داعيا المنتجين الكبار مثل إلى لمساهمة في تحقيق استقرار بأسواق النفط.



وكان زعماء مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى، تعهدوا أمس، بضخ ما يزيد عن خمسة تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي للحد من خسارة الوظائف والدخل بسبب فيروس "كورونا" و"بذل كل ما يمكن للتغلب على هذه الجائحة".