بالصور.. هكذا بدت أجواء الدول مع تعليق رحلات الطيران

المصدر: أزاد عيشو – دبي

أظهرت صوراً لمؤسسة "فلايت رادار" الخدمة المتخصصة بتتبع الرحلات الجوية، تراجعاً كبيراً في حركة النقل الجوي على الصعيد العالمي بما في ذلك منطقة الخليج العربي مع تعليق المزيد من الدول وشركات الطيران للرحلات الجوية امتثالاً للتوجيهات التنظيمية أو المتطلبات التشغيلية التي تصدرها الحكومات والسلطات حول العالم في إطار التصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وبحسب بيانات المؤسسة فقد علقت نحو 75 شركة طيران دولية جميع رحلاتها الجوية منها 12 شركة طيران عربية، إلى جانب 41 شركة أخرى خفضت عملياتها التشغيلية بنسب وصلت إلى 95% استجابة للقيود المتواصلة وتراجع مستويات الطلب على السفر.

ووفقاُ للمؤسسة الدولية المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران، "أو إيه جي": فإن عدد المقاعد المجدولة في قطاع النقل الجوي عالمياً تراجع بمعدل 21 مليون مقعد خلال أسبوع واحد فقط، وبنسبة 29% ابتداءً من 24 مارس الجاري مقارنة بالأسبوع السابق من 16 مارس.

وتراجعت السعة المقعدية في أوروبا الغربية بنسبة 53% خلال 7 أيام فقط، مقابل 42% في أميركا اللاتينية و33% في منقطة الشرق الأوسط لتسجل بعض الأسواق مستويات غير مسبوقة في معدلات الخفض مع بدء سريان قرارات التعليق المؤقت.

بدورها قلصت "رايان إير"، أكبر شركة طيران أوروبية من حيث أعداد المسافرين مقاعدها المجدولة بنسبة 83% ابتداءً من 24 مارس الجاري مقارنة بالأسبوع السابق من 16 مارس، ونحو 82% لشركة الطيران الإسكندنافية و75% للخطوط الجوية الأيبيرية مقابل نحو 70% لشركة لوفتهانزا.