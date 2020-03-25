"داو جونز" يقفز 2100 نقطة ويسجل أكبر مكاسب يومية منذ 1932

المصدر: مدحت السويفي - دبي

عززت مؤشرات الأسهم الأميركية مكاسبها في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، ليقفز "داو جونز" الصناعي بأكثر من 2100 نقطة، مع آمال المستثمرين بشأن وصول المشرعين الأميركيين إلى اتفاق بشأن التحفيزات المالية لإنقاذ الاقتصاد المتضرر من تفشي كورونا.

وجاءت مكاسب "وول ستريت"، بالتزامن مع ارتفاع عوائد السندات الأميركية، كما أشار الرئيس دونالد ترامب إلى أنه حريص على عودة انتعاش الاقتصاد، على الرغم من مخاوف مسؤولي الصحة العامة.

وعند الإغلاق، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 11.4 بالمائة وهو ما يعادل 2112 نقطة، ليصل إلى 20704.9 نقطة، ليسجل أكبر صعود يومي من حيث النسبة المئوية منذ 1933.

كما زاد "ستاندرد آند بورز" بنحو9.4 بالمائة إلى 2447.3 نقطة، وصعد "ناسداك" بنسبة 8.1 بالمائة ليصل إلى 7417 نقطة.