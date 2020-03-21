لهذا السبب خفّضت "بي إم دبليو" و"مرسيدس" إنتاج السيارات

المصدر: نيويورك - د ب أ

أعلنت شركتا "دايملر" و"بي إم دبليو" لصناعة السيارات إغلاق جزءا كبيرا من عملياتهما في الولايات المتحدة بسبب تراجع الطلب وانتشار فيروس "كورونا".

وأكدت "بي إم دبليو" في وقت متأخر الليلة الماضية، أنها ستوقف الإنتاج في مصنعها الكبير في "ساوث كارولينا" لمدة أسبوعين اعتبارا من 3 أبريل المقبل بسبب مخاوف صحية وتراجع الطلب. وقالت الشركة في بيان إن "صحة وحماية موظفينا في مقدمة أولوياتنا".

وأضافت "في هذا الوقت، التطور الحركي لوباء كورونا له تأثير كبير على الطلب العالمي على السيارات".

وكانت شركة "دايملر"، أعلنت في وقت سابق أمس، أن الإنتاج في مصنع "مرسيدس بنز" في توسكالوسا بولاية ألاباما سيتوقف لمدة أسبوعين بشكل مبدئي، كما سيتم إيقاف عمل خطوط الإنتاج لسيارات "الفان" التابعة لها في تشارلستون بولاية ساوث كارولينا مؤقتا.