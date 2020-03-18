أسعار الخام الأمريكي تهبط لأدنى مستوى في 17 عاما بسبب كورونا

المصدر: طوكيو ولندن -رويترز





تراجعت أسعار النفط للجلسة الثالثة اليوم الأربعاء، ونزلت العقود الآجلة للخام الأمريكي إلى أدنى مستوى في 17 عاما مع تدهور التوقعات للطلب على الوقود لتبدو أكثر قتامة وسط توقف لحركة السفر والأنشطة الاجتماعية بسبب وباء فيروس كورونا.

وتراجع الخام الأمريكي 84 سنتا، أو 3.12 بالمئة، إلى 26.11 دولار للبرميل، بعدما انخفض في وقت سابق إلى 25.83 دولار للبرميل، وهو أدنى سعر منذ مايو 2003.

ونزل خام برنت 37 سنتا ما يعادل 1.29 بالمئة إلى 28.36 دولار للبرميل. وكان قد هبط في وقت سابق إلى 28.05 دولارا وهو أقل مستوى منذ أوائل 2016.

وقال جولدمان ساكس في مذكرة "انهيار طلب النفط بسبب انتشار فيروس كورونا يبدو أكثر حدة" وتوقع أن ينخفض سعر الخام إلى 20 دولارا للبرميل في الربع الثاني، وهو مستوى لم تشهده الأسواق منذ بداية 2002.

كما توقع البنك انكماش الطلب بواقع ثمانية ملايين برميل يوميا بحلول نهاية مارس آذار بسبب الوباء وأن يبلغ التراجع السنوي 1.1 مليون برميل يوميا في 2020 وهو ما وصفه بأكبر انخفاض مسجل.

وبدأ تأثر الطلب على النفط يظهر في إحصاءات رسمية حيث قال مكتب التجارة الياباني اليوم الأربعاء إن واردات الخام في ثالث أكبر اقتصاد في العالم تراجعت تسعة بالمئة في فبراير شباط مقارنة مع نفس الفترة قبل عام.