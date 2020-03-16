طيار يترك رسالة عملاقة للعالم في الأجواء النمساوية

المصدر: أزاد عيشو – دبي

التقطت خدمة radradar24 المتخصصة بتتبع الرحلات الجوية اليوم إشارة طائرة خفيفة وهي من طراز دايموند DA40 في الأجواء النمساوية، حيث حلق أحد الطيارين في الأجواء لترك رسالة عملاقة للعالم مفادها (Stay Home) "إبقوا في المنزل".

وبحسب البيانات حلقت الطائرة لمدة 24 دقيقة في رحلة بين مدينتي وينر نويشتاد إلى غراتس النمساويتين صباح الاثنين، دون ورود تفاصيل عن الطيار.

وشددت الحكومة النمساوية الأحد القيود على الحياة العامّة، عبر حظر تجمّع أكثر من خمسة أشخاص، وتقييد الحركة إلى الحدّ الأدنى، وكلّفت الشرطة التأكّد من تنفيذ هذه التدابير بهدف كبح انتشار فيروس كورونا المستجدّ.

وأطلقت حملة توعية عالمية ضد فيروس كورونا المستجد تحمل اسم "أبق في منزلك"، والهدف منها دعوة الناس للبقاء في منازلهم، ليساعدوا بذلك على وقف انتشار الفايروس.

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