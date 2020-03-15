موجة هبوط تضرب البورصة المصرية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم، أولى جلسات الأسبوع، على أداء متراجع بنحو حاد لجميع المؤشرات.

وأوقفت إدارة البورصة المصرية التداول لنصف ساعة اليوم، بعد أن هوى مؤشر EGX100 أكثر من 5%، وهي النسبة المقررة وفقًا للقانون.

وبختام التعاملات، تراجع رأس المال السوقي للبورصة المصرية بحوالي 39.6 مليار جنيه، ليسجل 560.1 مليار جنيه مقارنة بـ 599.7 مليار جنيه الأربعاء الماضي، وذلك بحسب ما نشرته جريدة "الأهرام المصرية"

وأغلق مؤشر EGX 30 عند مستوى 10148.34 نقطة متراجعا بنسبة 9.3%، ومؤشر S&P/EGX ESG، عند مستوى 1480.21 نقطة متراجعًا بنسبة 8.26%، وأغلق مؤشر EGX70EWI عند مستوى 1015.39 نقطة متراجعا بنسبة 7.37%.