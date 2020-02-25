شركة أمريكية تطلق أسرع سيارة في العالم

المصدر: واشنطن د. ب. أ



أطلقت شركة "إس إس سي نورث أمريكا" SSC North America أيقونتها SSC Tuatara الخارقة، والتي تعد السيارة القياسية الأسرع في العالم بفضل سرعتها القصوى، التي تزيد عن 480 كلم/س.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن الهايبر كار SSC Tuatara الحاصلة على صلاحية بالسير على الطرق العادية يزأر بداخلها محرك تربو مزدوج ثماني الأسطوانات على شكل حرف V سعة 9ر5 لتر.

وينقل المحرك قوته إلى المحور الخلفي عبر ناقل حركة أوتوماتيكي من 7 سرعات، لتنطلق السيارة بسرعة قصوى تزيد عن 480 كلم/س.

وتتميز السيارة، التي يقتصر إنتاجها على 100 نسخة فقط، بخطوط تصميمية انسيابية، مع جناح خلفي قابل للإخراج. ولمزيد من التفرد تم تجهيز السيارة بأبواب مجنحة.

ولم تكشف الشركة الأمريكية حتى الآن عن المزيد من التفاصيل التقنية أو سعر السيارة أو موعد طرحها في الأسواق.