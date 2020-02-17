454 مصاباً بكورونا على متن "دياموند برنسيس"

المصدر: طوكيو (د ب ا)

أعلنت وزارة الصحة اليابانية أنه تم تسجيل 99 حالة إصابة أخرى بفيروس كورونا المتحور الجديد على متن السفينة السياحية دياموند برنسيس الخاضعة للحجر الصحي في ميناء يوكوهاما، ليبلغ بذلك عدد الحالات المصابة على متن السفينة 454 حالة.

وذكرت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية أن مسؤولي وزارة الصحة فحصوا حتى الآن 1723 راكبا على متن السفينة، التي تحمل 3700 راكب بالإضافة إلى طاقم العمل.

وقالت الوزارة إن من بين الـ 99 حالة إصابة الجديدة، 43 يابانيا.

وكان قد جرى فرض الحجر الصحي على السفينة في الرابع من فبراير الجاري، في ظل تزايد المخاوف بشأن تفشي فيروس كورونا.

وتقول الصين إن أكثر من 70 ألف شخص أصيبوا بالفيروس حتى الآن، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 1770 حالة وفاة.

وقال رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون إن أكثر من 200 استرالي ونيوزيلندي مازالوا عالقين على متن السفينة اليابانية، سوف يتم نقلهم لأستراليا بعد غد الأربعاء.

وسوف يتم وضع من سيجرى إجلاؤهم من على متن السفينة في الحجر الصحي لمدة 14 يوما في معسكر في داروين، حيث يتم احتجاز أكثر من 260 استراليا بعد عودتهم من مدينة ووهان الصينية.

ويشار إلى أن استراليا سجلت 15 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس.

كما أعلنت حكومة هونج كونج أنها سوف تجلي 300 مواطن على متن السفينة حاليا، وذلك بعدما أثبتت الفحوصات إصابة 10 ركاب من المدينة بالفيروس، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة ساوث تشاينا مورنيج بوست.