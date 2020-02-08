«ستاندرد أند بورز» تخفض توقعها لنمو الصين في 2020

المصدر: لندن - رويترز

خفضت «ستاندرد أند بورز غلوبال» للتصنيفات الائتمانية توقعاتها للنمو الصيني في 2020 إلى 5% من 5.7%، قائلة إن أثر تفشي الفيروس التاجي «كورونا» قد يكون وخيماً في الأجل القصير.

وقال كبير اقتصاديي آسيا والمحيط الهادي في الوكالة، شون روش: «معظم الأثر الاقتصادي للفيروس، سيكون محسوساً في الربع الأول، وسيكون التعافي الصيني متوطداً بحلول الربع الثالث من هذا العام».

وأكدت الوكالة أن تباطؤ معدل النمو الصيني بمقدار نقطة مئوية واحدة سيكون له على الأرجح «أثر ملموس» على النمو العالمي.

في غضون ذلك، ولأخذ الانتعاش المتوقع في الحسبان، رفعت الوكالة توقعها للنمو الصيني في 2021 إلى 6.4% من تقدير سابق كان يبلغ 5.6%. وأضافت أن تصورها الأساسي يقوم على افتراض احتواء الفيروس بحلول مارس المقبل.

5 %

نسبة النمو المتوقعة للاقتصاد الصيني خلال العام الجاري.