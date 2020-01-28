هذا الجهاز يعطل السيارة لمنع السائق المخمور من القيادة

المصدر: جوسلَر (ألمانيا) (د ب أ)

اقترح خبراء شركة (UDV) الألمانية للتأمين ضد الحوادث، على السلطات المعنية في ألمانيا، بإلزام شركات السيارات بتركيب جهاز تعطيل الحركة في السيارات الجديدة، يكون قادرا على اكتشاف ما إذا كان سائق السيارة قد تعاطى الكحول بنسبة تتجاوز المسموح به قانونا، وذلك لمنع وقوع حوادث بسبب الكحول.

وجدد الخبراء المتخصصون في حوادث السيارات هذا الاقتراح على خلفية المؤتمر الألماني الثامن والخمسين للمواصلات في مدينة جوسلَر، والذي ينعقد في الفترة بين التاسع والعشرين والحادي والثلاثين من يناير الجاري.

من جانبه اعتبر المجلس الألماني لأمان المواصلات، الاقتراح "مبتكرا ومثيرا".

وحسب بيانات الهيئة الألمانية للإحصاء، فإن الكحول كان عام 2018 السبب في وقوع نحو 14 ألف حادث مروري تسبب في وفيات أو إصابات.

وقال رئيس مركز أبحاث الحوادث التابع لشركة (UDV) للتأمين ضد الحوادث زيجفريد بروكمان: "إذا منع جميع السائقين المخمورين، بواسطة التقنية، من الانطلاق بسيارتهم فلن تكون هناك حوادث بسبب الكحول، تؤدي إلى وفيات أو جرحى".