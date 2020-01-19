تطبيق حظره الجيش الأميركي يتفوق على «فيس بوك» و«ماسنجر»

المصدر: سان فرانسيسكو- د. ب. أ

رغم قرار الجيش وسلاح البحرية في الولايات المتحدة حظر استخدام أفرادهما لتطبيق التواصل الاجتماعي «تيك توك» لأسباب أمنية، فقد أصبح التطبيق بالمركز الثاني في قائمة التطبيقات الأكثر تنزيلا في العالم خلال العام الماضي.

وبحسب التقرير الصادر عن شركة «سينسور تاور» المعنية بمتابعة سوق التطبيقات، فإنه تم تنزيل تطبيق «تيك توك» أكثر من 700 مليون مرة خلال العام الماضي في مختلف أنحاء العالم متفوقا على تطبيق «فيس بوك» و«فيس بوك ماسنجر».

وجاء تطبيق«واتس آب» في المركز الأول باعتباره الأكثر تنزيلا في العالم، حيث تم تنزيله أكثر من 850 مليون مرة خلال العام الماضي بفضل شعبيته الواسعة في الهند بشكل خاص. كما استفاد تطبيق «تيك توك» من شعبيته الواسعة في الهند التي يزيدعدد سكانها عن مليار نسمة، حيث أن نسبة تنزيل التطبيق بلغت 45% في الهند خلال العام الماضي. وزاد عدد مرات تنزيل تطبيق «واتس آب» في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 39% عن الفترة نفسها من العام السابق بحسب «سينسور تاور».

يذكر أن تطبيق «تيك توك» للتواصل الاجتماعي والمنتشر بشكل أساسي بين الشباب والمراهقين، يسمح بتبادل ملفات فيديو قصيرة لا تزيد مدتها عن 15 ثانية، مصحوبة بإيقاع موسيقي. ويستخدم هذا التطبيق لوغاريتمات الذكاء الاصطناعي لمعرفة تفضيلات المستخدم وتقييم أنواع الفيديوهات التي يشاهدها والمدة التي يقضيها في مشاهدتها من أجل توفير المحتوى الذي يحتاجه المستخدم. وقد تم تنزيل التطبيق المملوك لشركة «بايت دانس» الصينية أكثر من 1.5 مليار مرة. وأصبحت بذلك أعلى شركة صاعدة من حيث القيمة في العالم.

