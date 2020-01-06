أسعار العقارات ترتفع منذ 10 سنوات في هذه الدولة

المصدر: فرانكفورت (د ب أ)

أظهر تحليل اقتصادي أن أسعار الشقق والمنازل في ألمانيا لا تزال تتزايد، حتى بعد مرور عشر سنوات على ازدهار قطاع العقارات.

ووفقا للتحليل الذي أجراه "المعهد الألماني للبحوث الحضرية والإقليمية والإسكانية" GEWOS فإن ارتفاع الأسعار استمر بقوة في الربع الثالث من 2019.

وأظهر التحليل أن أسعار الشقق ارتفعت بنسبة 8.2% عن الربع نفسه من العام السابق، ليصل في المتوسط إلى 2030 يورو (2274 دولارا) للمتر المربع. وقالت مديرة المعهد كارولين فاندتسيك إن الزيادة تواصلت للسنة الثالثة على التوالي.

وارتفعت الأسعار المطلوبة للشقق في العاصمة برلين ومدن هامبورج وميونخ وكولونيا وفرانكفورت وشتوتجارت ودوسلدورف بنسبة 9% .

ولفتت فاندتسيك إلى أنه لا توجد مؤشرات على تراجع معدلات الزيادة في المدن السبعة الكبرى.

وسجلت الفجوة بين الأسعار والإيجارات المزيد من الاتساع، حيث ارتفعت الإيجارات المنصوص عليها في العقود الجديدة بمعدل 3.7% .

أما الأسعار المطلوبة للمنازل، فقد ارتفعت بنسبة 7.4% لتصل إلى 2670 يورو للمتر المربع في المتوسط. ووصلت في المدن السبع الكبرى إلى 6100 يورو للمتر المربع.

ووفقا لأحد بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، فإن أسعار العقارات في ألمانيا ارتفعت بنحو 50% بين عامي 2008 و 2018 . وقد تسارع معدل الزيادة منذ عام 2015.