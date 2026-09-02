ارتفاع النفط في التعاملات المبكرة و"برنت" يسجل 95.52 دولار للبرميل
ارتفعت أسعار النفط بنحو واحد بالمئة في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم ، مواصلة مكاسب الجلسة السابقة، مع تصاعد المخاوف من اضطراب الإمدادات .
وزادت العقود الآجلة لخام برنت 87 سنتا بما يعادل 0.92 بالمئة إلى 95.52 دولار للبرميل بحلول الساعة 0008 بتوقيت جرينتش، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 80 سنتا أو 0.89 بالمئة إلى 91.02 دولار.
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