ارتفاع النفط في التعاملات المبكرة و"برنت" يسجل 95.52 دولار للبرميل

ارتفعت أسعار النفط بنحو ⁠واحد بالمئة في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم ، مواصلة مكاسب الجلسة السابقة، مع تصاعد المخاوف من اضطراب الإمدادات .

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 87 سنتا بما يعادل 0.92 بالمئة إلى 95.52 دولار للبرميل بحلول الساعة 0008 بتوقيت جرينتش، وارتفعت العقود الآجلة لخام ​غرب تكساس الوسيط الأميركي 80 سنتا أو 0.89 بالمئة إلى 91.02 دولار.