سقوط طائرتين يطيح برئيس بوينغ

المصدر: واشنطن - أ. ف. ب





أعلنت مجموعة بوينغ الأميركية للصناعات الجوية الاستقالة الفورية لمديرها التنفيذي دينيس مويلنبورغ بعد اشهر من الانتقادات لإدارته لأزمة طائرات "737 ماكس" التي كانت الأسوأ في تاريخ المجموعة الأميركية للصناعات الجوية التي سيتولى قيادتها خلفا له ديفيد كالهون.

وقالت بوينغ في بيان إن "مجلس الإدارة قرر أن تغييرا في الإدارة بات ضروريا لاستعادة الثقة في المجموعة في وقت تحاول فيه تحسين العلاقات مع السلطات التنظيمية والزبائن وكل الأطراف المعنية الأخرى".

وكان حادثا تحطم طائرتي بوينغ 737 ماكس في أقل من خمسة أشهر أغرقا بوينغ في أخطر أزمة في تاريخها. وفي قرار غير مسبوق في تاريخ الطيران الحديث، منع كل الأسطول العالمي من هذه الطائرات من التحليق منذ 13 مارس. واسفر حادثا تحطم طائرة تابعة لشركة الطيران "لاين اير" في نهاية أكتوبر والخطوط الجوية الإثيوبية في العاشر من مارس في ظروف متشابهة عن سقوط 346 قتيلا. واشارت التحقيقات إلى خلل في أحد الأنظمة المعلوماتية. ولم تتم الموافقة بعد على التصحيحات بينما ظهر نقاط خلل أخرى لذلك لم يحدد أي موعد لإعادة تسيير هذه الطائرات.

وكالهون (62 عاما) شغل مناصب إدارية تنفيذية وغير تنفيذية في العديد من المجموعات بينها "جنرال الكتريك". وقال في بيان "أؤمن بشدة بمستقبل بوينغ وطائرات 737 ماكس، ويشرفني أن أدير هذه المجموعة الكبيرة وموظفيها المتفانين ال150 ألفا الذين يعملون من أجل مستقبل الطيران".

وسيتولى المدير المالي للمجموعة غريغ سميث مهام الإدارة بالوكالة حتى 13 يناير موعد تسلم كالهون منصبه.

وكانت مهام مويلنبورغ (55 عاما) قلصت في أكتوبر عندما فقد صفته كرئيس لمجلس إدارة المجموعة. وتولى المنصب المدير المستقل كالهون حينذاك.

وأكدت بوينغ أنها "ستعمل تحت الإدارة الجديدة بالتزام متجدد لشفافية تامة بما في ذلك اتصال فعال ونشيط مع إدارة الطيران الفدرالية وسلطات تنظيمية أخرى في العالم ومع زبائنها"، مؤكدة أن كالهون يملك "تجربة واسعة في هذه الصناعة" وخبرة بصفته رئيس شركة.

وقال رئيس لجنة النقل في الكونغرس بينر دي فازيو إن "إقالة دينيس مويلنبورغ كانت منتظرة منذ فترة طويلة". واضاف "بإدارته اتخذت المجموعة التي تثير الإعجاب منذ زمن طويل، قرارات مدمرة توحي بأن تحقيق الأرباح أهم من السلامة".

وأشارت التحقيقات التقنية والإدارية من جهة أخرى إلى وجود ثغرات في إجراءات المصادقة على صلاحية طائرات البوينغ 737 ماكس والعلاقات الوثيقة مع السلطات التنظيمية.

كانت عائلات الضحايا والركاب تطالب منذ فترة طويلة برحيل مويلنبورغ، منتقدة بشدة طريقة إدارته لهذه الأزمة، خصوصا بعدما حمل الطيارين في مرحلة أولى مسؤولية الحادثين.

لكن مويلنبورغ صمد في وجه هذه المشاكل وكرر خلال جلسة علنية في الكونغرس في نهاية أكتوبر أن والده "علمه بألا يهرب من الصعوبات". وحاول حينذاك أن يعبر عن موقف مغاير مؤكدا أنه لن ينسى أبدا الضحايا.

وقال إن "شركتي وأنا مسؤولان وندرك أنه علينا أن نتحسن"، مؤكدا أنه يتعلم الدروس من هذه الأخطاء المفجعة وأنه مستعد لأن تتم "محاسبته" لكنه لم يذهب إلى حد الاستقالة.

وكانت بوينغ مقتنعة حينذاك بأن إدارة الطيران الفدرالية (اف ايه ايه) الأميركية ستسمح لطائرات ماكس بالتحليق مجددا قبل نهاية العام. لكن الوكالة قالت بعد أكثر من تسعة أشهر من قرارها حظر تسيير هذه الطائرات أنها تريد مزيدا من الوقت.